¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯2ÆüÌÜ¤Î27Æü¤Ï¡¢¹­¤¯À²¤ì¤Æ¹Ô³ÚÆüÏÂ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤²¹¤â¾å¾º¤·²ÆÆü¤È¤Ê¤ë½ê¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤ë³ÆÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£Å´ÈÄ¤Î¾å¤Ç¾Æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÏÂµí¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÇ¹âÊö¡¦¾¾ºåµí¤Î¥¹¥Æ¡¼¥­¤ä¡¢°ñ¾ë¸©¤Î¥Ö¥é¥ó¥Éµí¡¦»çÊöµí¤Î¹üÉÕ¤­¥¹¥Æ¡¼¥­¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯2ÆüÌÜ¡¢Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆù¥Õ¥§¥¹ 2025¡×¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¡¢¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤ÏÄ¹¤¤Îó¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£Íè¾ì¼Ô¤Ï¡Ö¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤í¤±¤ë´¶