4月27日、「りそなグループ B.LEAGUE 2024－25シーズン」のB1リーグ第35節が開催され、中地区1位の三遠ネオフェニックスが、同4位の名古屋ダイヤモンドドルフィンズとアウェーで対戦した。 第1戦に81－96で敗れた三遠は、第1クォーター途中に11－0のランを作り、26－14とリードを奪う。続く第2クォーターでは大浦颯太が5得点5アシストとチ&