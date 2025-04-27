µð¿Í¤¬£²£·Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë£²¡½£±¤Ç¾¡Íø¤·º£µ¨½é¤á¤ÆÅÁÅý¤Î°ìÀï¤Ë¾¡Íø¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¾å¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬?¾ì³°ÍðÆ®?¤ò·«¤ê¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¤Ï½é²ó¤ËÂç»³¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Çºå¿À¤¬£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤¹¤ë¤â£³²ó¤ËµÈÀî¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ëµð¿Í¤¬£±ÅÀ¤òÊÖ¤·Æ±ÅÀ¡£¶ÛÇ÷¤·¤¿»î¹çÅ¸³«¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç£±¡½£±¤Î£¹²ó¤ËÂåÂÇ¡¦´ßÅÄ¤¬·è¾¡¤Î¾¡¤Á±Û¤·Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿¡££Ø¾å¤Ç¤Ï¿³È½¤¬µð¿Í´ó