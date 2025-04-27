Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ìµ·ÁÊ¸²½ºâ¤Î¡Ö²í³Ú¡×¤ò´Õ¾Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤ç¤¦¸á¸å¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï²ñ¾ì¤ÎµÜÆâÄ£³ÚÉô¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤éÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¡¢²ñ¼á¤ò¤·¤ÆÃåÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²í³Ú¡×¤Ï¡¢Ê¿°Â»þÂå¤«¤éÅÁ¤ï¤ëÅÁÅý³Ú´ï¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë³Ú¶Ê¤ÈÉñ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÜÆâÄ£¤Î³ÚÉô¤¬±éÁÕ¤¹¤ë¡Ö²í³Ú¡×¤Ï¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ìµ·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢³ÚÉô¤Îµ»½Ñ»ØÆ³°÷¤«¤é¡¢±éÁÕ¤Î¹ç¤ï¤»Êý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤ë