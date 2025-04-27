¸©¤Ï25Æü¡¢ÀçÂæ»Ô¤Î°õºþ²ñ¼Ò¤¬¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤ËÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºî¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¸©Æâ¤ÎÃæ³Ø¹»¡¦¹â¹»¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬³°Éô¤ËÏ³±Ì¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¸©Æâ¤ÇÏ³±Ì¤·¤¿²ÄÇ½À­¤Î¤¢¤ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¡¢¤ª¤è¤½7500¿ÍÊ¬¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£ ¢£¸©È¯É½³µÍ× ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ ºØÆ£¥³¥í¥¿¥¤¥×°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÀçÂæ»Ô¡Ë¤¬¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢ Æ±¼Ò¤¬À©ºî¤ò¼õÃí¤·¤¿ ¡¢ÎáÏÂ£µÇ¯ÅÙÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Â´¶ÈÀ¸µÚ¤Ó¶µ¿¦°÷Åù