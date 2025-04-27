´Ú¹ñNo.1¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥­¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Öbb.q ¥ª¥ê¡¼¥Ö¥Á¥­¥ó¥«¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢2025Ç¯4·î25Æü¤«¤é5·î8Æü¤Þ¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡ÖGW¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3¼ïÎà¤Î¥Á¥­¥ó¤È¥Á¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¡õ¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤¬°ìµ¤¤Ë³Ú¤·¤á¤ë ¡ÖGW¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢¹ü¤Ê¤·²«¶â¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥­¥ó¡ÊÄÌ¾ï2¸Ä¢ª4¸Ä¤ËÁýÎÌÃæ¡Ë¡¢¹ü¤Ê¤·¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¥Á¥­¥ó¡Ê2¸Ä¡Ë¡¢¥Á¥­¥ó¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¡Ê10ËÜ¡Ë¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡ÊL¥µ¥¤¥º¡Ë¡¢¥Á¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¡Ê