ÁÈ¿¥¤Ç¤Î½ÐÀ¤¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤Ê¤ë´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¼êÉÔÂ­¤ÈÆ¯¤­Êý²þ³×¤Î¶¹´Ö¤Ç¶ÈÌ³ÎÌ¤¬ÁýÂç¤·¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÈ³¥²¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾õ¤ÈÂÐºö¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£¡È¤Þ¤ë¤ÇÈ³¥²¡¼¥à¡É¶ÈÌ³ÎÌ¤¬ÁýÂç·Ð±Ä¼Ô¡Ê40Âå¡Ë¡Ö¡ÊQ.¡Ê¼Ò°÷¤Ï¡Ë´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡×½ÐÀ¤¤Î¤¿¤á¡¢µëÎÁ¤Î¤¿¤á¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤