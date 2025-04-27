Àî¸ý¥ª¡¼¥È¤ÎSG¡ÖÂè44²ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¦¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï27Æü¡¢4ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ºÇ½ªÍ½Áª7R¤Ïº´Æ£Îå¡Ê25¡áÀî¸ý¡Ë¤¬¾¡¤Ã¤Æ4Àï4¾¡¤È¤·¡¢½à·è¾¡Àï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£Æâ¤«¤é¤Î²ÚÎï¤Ê¤µ¤Ð¤­¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£¡Ö4Ï¢¾¡¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥ä¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¿¥¤¥ä¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×º£Àá¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢Á´¤¯·ä¤Î¤Ê¤¤Áö¤ê¡£4ÆüÌÜ¤â¾¡Éé¶î¤±¤ËÄ©¤à¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¿¤Á¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ4Æü´Ö¡¢²á¤´¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤­Â³¤­¡¢Íî¤ÁÃå