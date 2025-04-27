Êª²Á¹â¤¬²È·×¤ò¶ì¤·¤á¤ëÃæ¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÃæ¸ÅÇã¼è¡×¡£ÆüËÜ¤ÎÃæ¸ÅÉÊ¤¬¥¿¥¤¤ÇÂç¿Íµ¤¤Ë¡ª²È¤ÎÉÔÍ×ÉÊ¤¬¤¤¤¯¤é¤ÇÇä¤ì¤ë¤Î¤«¡¢N¥¹¥¿¤¬Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¢£5Ç¯¤«¤±¤Æ½¸¤á¤¿¥¢¥Ë¥á¥°¥Ã¥º¤ÎººÄê·ë²Ì¤Ï¡Ä¿·À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î»þ´ü¡¢ÂçË»¤·¤Ê¤Î¤¬Ãæ¸ÅÉÊ¤ÎÇã¼è¸½¾ì¡£¥ê¥æ¡¼¥¹¶È³¦¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢10Ç¯Á°¤Î2ÇÜ¤Û¤É¤Ë¡£2023Ç¯¤Ï3Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢µÞÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Î¡Ö¤½¤ì¥¹¥¿¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÇã¤¤¼è¤é¤ì¤¿ÉÔÍ×ÉÊ¤Ï¤É¤³¤Ë