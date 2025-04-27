ËÒÇ·¸¶»Ô¤Îº½ÉÍ¤ÇÁð¶¥ÇÏ¤¬³«¤«¤ì¡¢¶¥ÁöÇÏ¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÁö¤ê¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤«¤éÇ®¤¤À¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÒÇ·¸¶»Ô¤Î¤µ¤¬¤é¥µ¥ó¥Óー¥Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤µ¤¬¤éÁð¶¥ÇÏ¡×¡£ÆüËÜÍ£°ì¤Îº½ÉÍ¤ò¼þ²ó¤¹¤ë¶¥ÇÏ¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢1¼þ¤ª¤è¤½700¥áー¥È¥ë¤Î¥³ー¥¹¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ìー¥¹¤Ë¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Î¶¥ÇÏ¾ì¤Ç³èÌö¤·¤¿¶¥ÁöÇÏ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥Ý¥Ëー¤Ê¤É45Æ¬¤¬½ÐÁö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê´ÑÀï¤·¤¿¿Í¡Ë¡Ö¶á¤¯¤Ç¸«¤ÆÇ÷ÎÏ¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö