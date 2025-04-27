◆第４７回チェアマンズスプリントプライズ（４月２７日、香港・シャティン競馬場・芝１２００メートル）日本勢はジョアン・モレイラ騎手騎乗のサトノレーヴ（牡６歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）、ダミアン・レーン騎手騎乗のダノンマッキンリー（牡４歳、栗東・藤原英昭厩舎、父モーリス）、川田将雅騎手騎乗のルガル（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）、クレイグ・ウィリアムズ騎手騎乗のエイシンフェ