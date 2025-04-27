ÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¤ÎÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎµÕÁö»ö¸Î¤Ç¸©·Ù¤Ï¡¢µÕÁö¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï±§ÅÔµÜ»Ô¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎÃËÀ­¡Ê42¡Ë¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï´ä¼ê¸©ËÌ¾å»Ô¤ÎÃËÀ­¡Ê56¡Ë¤È¡¢ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¤Î½÷À­¡Ê60¡Ë¡£