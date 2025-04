Kōki,が主演する映画『女神降臨 After プロポーズ編』より、意味深&大学生あるある(?)な一幕を切り取った特別映像が解禁された。主人公・麗奈(Kōki,)が飲み会でほろ酔い。そこへ堀夏喜(FANTASTICS)演じる謎の先輩が登場する。【動画】意味深&大学生あるある?『女神降臨 After プロポーズ編』特別映像韓国発の大ヒットWEBマンガ(yaongyi著)を実写映画化した『女神降臨』は、前編が『女神降臨 Before 高