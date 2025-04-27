¡þMLB ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹8-7¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡¢¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥¢¥ì¥¹Áª¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡¢4ÂÇÀÊÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÂ®10ËÜÎÝÂÇ¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ë¡Ö6ÈÖ¡¦¥µ¡¼¥É¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¥¹¥¢¥ì¥¹Áª¼ê¤Ï¡¢2ÅÀ¤òÄÉ¤¦2²ó¡¢ÀèÈ¯¤Î±¦ÏÓ¥°¥é¥ó¥È¡¦¥Û¡¼¥à¥ºÅê¼ê¤«¤é½éµå¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤È¤é¤¨¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤Î7¹æ¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£4²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¡¢1