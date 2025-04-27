4月27日、香港・シャティン競馬場で行われた、香港チャンピオンズデー7R・チャンピオンズマイル（G1・3歳上・芝1600m・13頭立て・1着賞金＝約2億5000万円）でH.ボウマン騎乗、レッドライオン（せん6・J.サイズ）が勝利した。2着にヴォイッジバブル（せん6・P.イウ）、3着にサンライトパワー（せん5・P.イウ）が入った。勝ちタイムは1:33.21（良）。日本から参戦したガイアフォース（牡6・栗東・杉山晴紀）は9着となっている。