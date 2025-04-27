¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡Ê75¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤ÎTV¥¿¥Ã¥¯¥ë¡×¡ÊÆüÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Êª²Á¹â¤¬²È·×¤ò°µÇ÷¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÁáµÞ¤Ë¤Ç¤­¤ëÂÐºö¤òÁÊ¤¨¤¿¡£²Æ¤Î»²±¡Áª¤òÁ°¤Ë¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬1Ç¯´Ö¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇÎ¨¤ò0¡ó¤Ë°ú¤­²¼¤²¤ë°Æ¤ò¸øÌó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤àÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ò½ü¤¯¼çÍ×À¯ÅÞ¤¬Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¸ºÀÇ¤Ë¤ÏË¡²þÀµ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÂçÃÝ¤Ï¡Ö¤É¤ì¤À