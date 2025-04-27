西武は２７日の首位・オリックス戦（ベルーナ）に３―２のサヨナラ勝ち。このカードを２勝１敗と勝ち越し借金を１に減らした。２―２の同点で迎えた９回二死一、二塁のチャンス。ここで２４年目のベテラン・中村剛也内野手（４１）が「代打」で打席に送られた。ここで中村はオリックス６番手・マチャドのスライダ―をキレイに弾き返し前進守備の左中間を破るサヨナラ二塁打。セカンドから外崎が決勝のホームを踏み三遊間に中