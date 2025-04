猫はときに、思いがけないおみやげを家に持ち帰るものだ。そんな光景をもとに生まれたのが「Look what the cat dragged in」という英語イディオムである。【こちらも】「猫と犬が降ってくる」?猫にまつわる英語イディオム (4)今回は、少し皮肉を込めて使われることの多いこのイディオムについて、その意味や背景を探っていこう。■Look What the Cat Dragged In「Look what the cat dragged in(猫が引きずり込んできたもの