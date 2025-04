9人組グローバルグループ・&TEAMが、3rd SINGLE「Go in Blind(月狼)」を23日にリリースした。ORICON NEWSでは、メンバーのEJとJOに2ショットインタビューを実施。今作とグループの魅力などを聞いた。【別カット】息ピッタリ!クールな表情を見せる&TEAM・EJ&JO■「Go in Blind(月狼)」は「僕たちの新章」EJ&JOは「オオカミ系男子」が“推し曲”――タイトル曲「Go in Blind(月狼)」のポイントを教えてください