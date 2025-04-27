AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë½à¡¹·è¾¡¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢´Ú¹ñ¤Î¸÷½£FC¤¬¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤Ë0¡Ý7¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿¡£¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¤Ï¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë2Àï¹ç·×3¡Ý2¤Ç½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¸÷½£FC¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï³«»Ï6Ê¬¤ËCK¤«¤éMF¥»¥ë¥²¥¤¡¦¥ß¥ê¥ó¥³¥Ó¥Ã¥Á¡¦¥µ¥Ó¥Ã¥Á¤Î¥Ø¥Ã¥ÉÃÆ¤ÇÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â25Ê¬¡¢33Ê¬¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¡£0-3¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¸åÈ¾¤â¡¢55Ê¬¤ËFW¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥ß¥È¥í¥Ó¥Ã¥Á¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á