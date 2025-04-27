½÷Í¥¤ÎÂç¸¶Í¥Çµ¡Ê25¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Âç¸¶¤Ï¡Ö»°ÅÄ·Ù»¡½ð °ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢À©Éþ»Ñ¤Ç·ÉÎé¤ò¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ºòÇ¯¤âÆ±½ð¤Ç°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡ÖºòÇ¯¤ËÂ³¤­¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î½¢Ç¤¡£¿È¤¬°ú¤­Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¡¢¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¡ØÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²ËÐÌÇ¡¦¸òÄÌ°ÂÁ´¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ù¥Ñ¥ì¡¼¥É¤È¥È¡¼