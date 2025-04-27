¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°À¾Éð3¡½2¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯4·î26Æü¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡ËÀ¾Éð¤ÎÃæÂ¼¹äÌéÆâÌî¼ê¡Ê41¡Ë¤¬27Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÇÂåÂÇ¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¤Îº¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£23Ç¯7·î15Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë°ÊÍè¡¢¼«¿È9ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤ÇÂåÂÇ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡£µåÃÄ½é¤È¤Ê¤ë40ºÐÂæ¤Ç¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2¡½2¤Î9²ó¤Ë2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£ÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÃæÂ¼¹ä¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥È2¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î4µåÌÜ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Þ¥Á¥ã¥É¤¬Åê¤¸¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼