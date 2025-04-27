¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î»³ÅÄ²Ö»Ò¤¬25Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¤¬ÅÐ¹»Á°¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤¬Æþ¤é¤º¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Öº£Ä«¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Þ¤¿¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡ªÊÒÊý¤ÏÆþ¤Ã¤¿¤±¤É¤â¤¦ÊÒÊý¤Ë¶ìÀï¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö¥Ñ¥Ñ¤¬¤Þ¤Ö¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¿¡×¤ÈÀöÌÌ½ê¤Ç¤ÎÉ×¤ÈÄ¹ÃË¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¡ÖÄü¤á¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É»þ´ÖÀÚ¤ì ¥á¥¬¥Í¤ÇÅÐ¹»¡×¤ÈºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥á¥¬¥ÍÃåÍÑ¤Ç³Ø¹»¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ç¤­¤ë¤è¤¦