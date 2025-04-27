¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤¬¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£26Æü¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÏFA¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¤Ç¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¤ÈÂÐÀï¡£³ùÅÄ¤ÏÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¾å°Ì¤òÁè¤¦¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¤È¤Î°ìÀï¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¥ß¥Ã¥É¥¦¥£¡¼¥¯¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿Ãæ¡¢31Ê¬¤Ë¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¤¬ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ï¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ë¤¬2¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ3-0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎFA¥«¥Ã¥×