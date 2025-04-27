4·î28Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë¡¢Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛGLAY¡¦TERU¡¢1999Ç¯°ÊÍè¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù½Ð±é¡ªÅö»þ¤Ï28ºÐ¡¢¡ÈÅÁÀâ¤Î20Ëü¿Í¥é¥¤¥Ö¡É¤ÎÇ¯ºòÇ¯50Âå¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Àé¸¶·»Äï¤Î¥Ü¥±¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡¢10Ç¯Á°¤Ë·ëº§¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï7ºÐ¤È3ºÐ¤Î2¿Í¤ÎÃË¤Î»Ò¤ÎÉã¿Æ¤À¡£ºÊ¤Ï·»¤ÎÀé¸¶¤»¤¤¤¸¤Ë¡Ö»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡£Éã¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸³è¤Ï·ãÊÑ¤·¡¢È¯¸«¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Â©