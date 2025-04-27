¼þ¤ê¤È¤ÎÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤­¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð´Ø·¸¤ò½¤Éü¤¹¤ëÆ»¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ÎÌäÂê¸ÀÆ°¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú»×¤¤¤ä¤ê¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¡ÛÇÛÎ¸¤¬Â­¤ê¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ä¸ÀÍÕ¤Ï¡¢´Ø·¸¤Ë¿¼¤¤½ý¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¡¢¸ÀÆ°¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÇÛÎ¸¤òÊ§¤¦¤³¤È¤¬¡¢µµÎö¤òÈò¤±¤ëÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£¡Ú¶¦ÄÌ¤Î²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡ÛÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤­¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤­¤ë²ò·èºö¤òÃµ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç