ÇÐÍ¥¤Î±öÌî±Íµ×¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Ø±öÌî±Íµ× 2025.04-2026.03 Calendar¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµ­Ç°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú±öÌî±Íµ×¡ÛÏÃÂê¤Î¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï¡ÖÂÎ¤Ë¥à¥Á¤òÂÇ¤Ã¤Æ...¡×¼«¿È¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¾ù¤ê¤ÎÉ¡¡×±öÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Èµ¨Àá´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Ëè²ó¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¢¥«¥á¥é¤ò¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤ËÍê¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¼Ì¿¿¤Î¼Á´¶¤À¤Ã¤¿¤ê