¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ÃæÆü-¥ä¥¯¥ë¥È(27Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à)ÌÐÌÚ±É¸ÞÏºÁª¼ê¤¬3¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤¬µÕÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£FA¤Çº£µ¨¤«¤é¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÌÐÌÚÁª¼ê¤ÏÁ°Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¤Ï9²ó¤ËÂåÂÇ½Ð¾ì¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï3ÈÖ¥µ¡¼¥É¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î4²ó¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼1ÎÝ¤Ç2ÈÖ¡¦¥µ¥ó¥¿¥ÊÁª¼ê¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥Î¡¼¥¢¥¦¥È2ÎÝ3ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢ÌÐÌÚÁª¼ê¤ËÂÇÀÊ¤¬²ó¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¼êÀèÈ¯¡¦