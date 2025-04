Appleが2024年6月に開催したWWDC24の中で発表されたパーソナルAIのApple Intelligenceでは、Siriのアップグレードが予定されていました。しかし、AppleはSiriのアップグレードが遅れていることを正式に認め、2026年中のリリースになることをアナウンスしています。開発が遅れている「進化したSiri」について、9to5Macがこれまでの報道をベースにどのようなものになるのかを予測しています。Here's how Apple plans to fix Siri in