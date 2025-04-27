¡Öºå¿À¡Ýµð¿Í¡×¡Ê£²£·Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë»î¹çÁ°¤Î»Ïµå¼°¤Ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¤ÎÁýÅÄ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¸«»ö¤ÊÂ®µå¤Ç¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¹â¤á¤ËÉâ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡££µ£µºÐ¤Ç¼«¿È½é¤ÎÀ»ÃÏ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡£¡Ö¿Ì¤¨¤ë¤Ä¤ÞÀè¡¢¹âÌÄ¤ë¸ÝÆ°¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¡Ä±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤É¤³¤«¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë²Î»ì¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏµÈÅÄµÁÃË»á¤ÎÄÉÅé»î¹ç¤Çºå¿À¥Ê¥¤¥ó¤ÏÇØ