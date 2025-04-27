²Î¼ê¤ÎKIINA.¤µ¤ó¤³¤ÈÉ¹Àî¤­¤è¤·¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µÜËÜÐ³Ìç¤µ¤ó±é½Ð¤Î¥¬¥é¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÉ¹Àî¤­¤è¤·¡Û¡Ö¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó¡¦¥é¥×¥½¥Ç¥£¤ò²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡×µÜËÜÐ³Ìç¤µ¤ó±é½Ð¤Î¥¬¥é¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë½Ð±é¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¤¤¤ªµÒÍÍ¤ÎÇ®¤¤Çï¼ê¤ÈÀ¼±ç¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ªºÇ¤Ã¹â¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×£´·î£²£¶Æü¡¢É¹Àî¤­¤è¤·¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¡¢¿·¹ñÎ©·à