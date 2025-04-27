¸µHKT48¤Ç¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¡È¤æ¤¦¤³¤¹¡É¤³¤È¿ûËÜÍµ»Ò¡Ê30¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Âè1»Ò½Ð»º¸å¤Ë¡Ö°Û¾ï¤Ê¤à¤¯¤ß¡×¤Î¤¿¤áÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¿ûËÜ¤ÏHKT48¤Î1´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2022Ç¯12·î¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖDios¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÇÁ°¿¦¡Ö¤Ü¤¯¤Î¤ê¤ê¤Ã¤¯¤Î¤Ü¤¦¤è¤ß¡×¤Î¤¿¤Ê¤«¤È·ëº§¡£º£Ç¯3·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¤«¤Í¤ÆÇ¥¿±Ãæ¤ËÂÎ½Å¤¬20¥­¥íÁý¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î