¡Ú¥ª¥¿¥ï¶¦Æ±¡Û¥«¥Ê¥ÀÀ¾Éô¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ç26Æü¡¢º×¤ê¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿·²½°¤Ë¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢¿ô¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Ï¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£