¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤òÅê¹Æ¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 8¡¼4 ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤ÇÉã¿Æ¥ê¥¹¥È¤«¤éÉüµ¢¸å¡¢½éÂÇÅÀ¤È¤Ê¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤ÏÄ¹½÷ÃÂÀ¸¸å¡¢»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç16ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ0ÂÇÅÀ¡£Ä¹ÂÇ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¤³¤ÎÆü¤Ï5ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡£±¦Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¡¢±¦ÍãÀþ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È