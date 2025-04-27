ÆÁÅç¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢27Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢Æ±¸©Åì¤ß¤è¤·Ä®¤ÎµÈÌîÀî¤Ç¡¢°¦É²¸©»Í¹ñÃæ±û»Ô¤ÎÃË»Ò¾®³ØÀ¸¡Ê6¡Ë¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò²ÈÂ²¤¬¸«¤Ä¤±¡¢119ÈÖ¤·¤¿¡£°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÅ®¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£