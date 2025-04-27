¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/27¡Û6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤Î¥æ¥¸¥ó¡ÊYUJIN¡Ë¤Î¤¬4·î26Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ê¼¸Ë¸©¡¦¿À¸Í»Ô¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛIVE¥æ¥¸¥ó¡¢¿À¸Í¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¢¡¥æ¥¸¥ó¡¢¿À¸Í´Ñ¸÷ËþµÊ¸½ºß¡¢¡Ö2025 IVE FAN CONCERT IN JAPAN¡×¤ò³«ºÅÃæ¤ÎIVE¡£4·î25Æü¡¢26Æü¤Ë¤Ï¿À⼾¥ï¡¼¥ë¥Éµ­Ç°¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥æ¥¸¥ó¤Ï¡ÖKobe¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¹ç´Ö¤Ë¿À¸Í´Ñ¸÷¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò