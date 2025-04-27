¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿·°æ·ÃÍýÆá¡Ê35¡Ë¤¬27Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂè2»Ò¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£±ÊÌî²ê°ê¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤òÁ°¤Ë¡È·ëº§È¯É½¡É¡ª¡©¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¥Ù¥Ó¡¼¤Î¼ê¤Ê¤É¤ò»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÂç·¿Ï¢µÙ¡¢¤¤¤«¤¬¤ª²á¤´¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÏÀèÆü¡¢Âè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿!¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç²È¤Ç²á¤´¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤¤À¸¤Þ¤ì¤¿¤Æ¤Î¤¤¤Î¤Á¤Ë¡¢¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤