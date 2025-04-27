¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥²¥ó¥Ð¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦25¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÆÀ°Õ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£°ìÌÐ¤ÈMC¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤¬¡¢°ÊÁ°¤«¤é¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¤¤Ä¤«¥Ï¥ï¥¤¥í¥±¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´êË¾¡£¼Â¸½¤Ë¸þ¤±º£²ó¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿°ìÌÐ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æ±¹Ô¤·¡¢²¼¸«¤Ø¡£¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¤ä¤ë¡©¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÌä¤ï¤ì¤¿°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¡£³¤¤Î