ËÌ³¤Æ»È¬±ÀÄ®¤Î¹ñÆ»¤Ç¡¢2025Ç¯4·î27Æü¡¢¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢È¬±ÀÄ®°°µÖ¶á¤¯¤Î¹ñÆ»¤Ç¤¹¡£27Æü¸áÁ°6»þ¤¹¤®¡¢¹ñÆ»¤ò¼Ö¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤«¤é¡Ö³¤Â¦¤Î¤Î¤êÌÌ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥¯¥Þ¤¬ºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¥¯¥Þ¤Ï1Æ¬¤Ç¡¢ÂÎÄ¹¤Ï¤ª¤è¤½1¥áー¥È¥ë¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤ËÅþÃå¤·¤¿·Ù»¡´±¤âÉÕ¶á¤òÊâ¤¯¥¯¥Þ¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢³ÎÇ§¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¿ÍÃÜ