º£µ¨¤«¤éA¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥ÉFC¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¼ò°æ¹¨¼ù¡£35ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½DF¤Ï¡¢¿·Àß¥¯¥é¥Ö¤Î½éÂå¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÏÀß1Ç¯ÌÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥ÉFC¤Ï¡¢2°Ì¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¤¬°ú¤­Ê¬¤±¤¿¤¿¤á¡¢»Ä¤ê2»î¹ç¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÍ¥¾¡¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎA¥ê¡¼¥°¤Ë±Û¶­»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥Á¡¼¥à¤¬1Ç¯ÌÜ¤ÇÍ¥