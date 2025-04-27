£´·î13Æü¤ÎJ£±Âè10Àá¡¦¿·³ãÀï¡Ê£°¡Ý£°¡Ë¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¡£Â­¤òÄË¤á¤¿¤«¡¢°Ê¹ß¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤¬Â³¤¯²£ÉÍFC¤Î¶ð°æÁ±À®¤À¤¬¡¢Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö½çÄ´¤Ë¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤·¤Ð¤·¤Î´Ö¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Î³°¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ä»þ´ÖÂÓ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿Ä¾¶á¤ÎµþÅÔÀï¡Ê£±¡Ý£²¡Ë¤ò´Þ¤á¡¢¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï²¿¤ò´¶¤¸¤¿¤«¡£¡ÖÁê¼ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¤è¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Ï¢Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Á°¤«¤éÁ°