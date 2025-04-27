»¥ËÚ¡¦Æî·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯4·î26Æü¡¢¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê36¡Ë¤òÍÂÃù¶âº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï»áÌ¾¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤²¿¼Ô¤«¤È¶¦ËÅ¤·¡¢2025Ç¯4·î3Æü¤ËÍ¹ÊØ¶É°÷¤òÁõ¤Ã¤Æ»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è¤Î80Âå½÷À­¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¡¢¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É2Ëç¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4·î3Æü¤Ë»áÌ¾¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤²¿¼Ô¤«¤¬½÷À­¤Î¼«Âð¤ËÅÅÏÃ¤·¡ÖÊÝ¸±ÎÁ¤Î´ÔÉÕ¶â¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¿¶¹þ¤ßºî¶È¤Î¤¿¤á¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー