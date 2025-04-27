ºòÇ¯ÅÙ¡¢ÀÐÀî¸©¤¬ÊÝ¸î¤·¤¿¥¤¥Ì¤ä¥Í¥³¤ò¿·¤¿¤Ê»ô¤¤¼ç¤Ø¾ùÅÏ¤·¤¿·ï¿ô¤¬2010Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ç²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤Ç¤ÏºòÇ¯ÅÙ¡¢ÊÝ¸î¤·¤¿¥¤¥Ì¤ä¥Í¥³480Æ¬¤Î¤¦¤Á395Æ¬¤ò¿·¤¿¤Ê»ô¤¤¼ç¤Ë¾ùÅÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ùÅÏ·ï¿ô¤Ï¡¢Åý·×ÊýË¡¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿2010Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µîÇ¯4·î¤Ë³«½ê¤·¤¿¸©¤Î¤¤¤·¤«¤ïÆ°Êª°¦¸î¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤Ç¤ª¤è¤½3Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦ºÇÂçµé¤Î¥É¥Ã¥°¥é¥ó