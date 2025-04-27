¥¢¥¸¥¢ºÇ¶¯¥¯¥é¥Ö¤ò·è¤á¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¢AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¡£Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï¡¢27Æü¤ËACLE½à¡¹·è¾¡¤Ç¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¥¢¥ë¡¦¥µ¥Ã¥É¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë¡£¥¢¥ë¡¦¥µ¥Ã¥É¤òÎ¨¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¤Î¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹´ÆÆÄ¡£2022Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ï¥«¥¿¡¼¥ëÂåÉ½¤ò»Ø´ø¤·¤¿¿ÍÊª¤Ç¡¢2019Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ò3-1¤Ç·âÇË¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÀîºêÀï¤Ï¸·¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê