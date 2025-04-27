 ¡ÖÅê¤²¤ëÀºÌ©µ¡³£¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢400¾¡¤Î¶âÅÄÀµ°ì¤µ¤ó¡¢350¾¡¤ÎÊÆÅÄÅ¯Ìé¤µ¤ó¤ËÂ³¤¯ÎòÂå3°Ì¤È¤Ê¤ë320¾¡¤òµó¤²¤¿¾®»³ÀµÌÀ¤µ¤ó¤¬4·î18Æü¤Ë¿´ÉÔÁ´¤Ë¤è¤ê90ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¶âÅÄ¤µ¤ó¡¢ÊÆÅÄ¤µ¤ó¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ÎÄÌ»»¾¡¤ÁÀ±¤Ï1070¾¡¡£ËÜ»ï¡¦½µ´©¥Ý¥¹¥È¤Ç¤³¤Î3¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤Î¡Ö1000¾¡Å¤ÃÌ¡×¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û3¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ1000¾¡Ä¶¤¨¡ªÅ¤ÃÌ¤Ç°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿¶âÅÄ¤µ¤ó¡¢ÊÆÅÄ¤µ¤ó¡¢¾®»³¤µ¤ó2015Ç¯1·î23Æü¹æ¤Ç¤Î¡Ò¶âÅÄÀµ°ì¡ßÊÆÅÄÅ¯