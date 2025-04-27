2025Ç¯¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤¬¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£²È¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Ä¹´ü¤ÎÏ¢µÙ¤ò¤È¤Ã¤Æ³¤³°Î¹¹Ô¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­¡¢¤â¤·Ã¯¤Ç¤â¹¥¤­¤ÊÃËÀ­·ÝÇ½¿Í¤ò¤Ò¤È¤êÁª¤ó¤Ç°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤Ç¤­¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃ¯¤Ë¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£ÉáÃÊ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¹¥¤­¤Ê·ÝÇ½¿Í¤ä¡¢Î¹¹ÔÀè¤Ë¤¤¤¿¤éÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¿Í¤Ê¤É¡¢Áª¤Ö´ð½à¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£´Ñ¸÷¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³¤³°¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤äÎò»Ë¤òÎÉ¤¯ÃÎ¤ë¿Í¤òÁª