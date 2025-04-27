40Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÄê´ü¹ØÆÉ¼Ô¤òÊú¤¨¤ë¡ÖÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë·î´©»ï¡×¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡© ·Ð±ÄÆñ¤ÇµëÎÁ¤ÎÃÙÇÛ¤äÉÔÅÏ¤ê¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢1ÅÙ¤ÏÄÙ¤ì¤«¤«¤Ã¤¿»¨»ï¤¬¤Ê¤¼¡¢No.1·î´©»ï¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¤Î¤«¡© ¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤Î²¼»³¿Ê»á¤¬¿·´©¡Ø»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤«¤é¤ÎÆÃÊÌ´ó¹Æ¤Ç¡¢¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÎ¢Â¦¤ò²ò¤­ÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ê¢¨µ­»öÃæ¤Î¥Ç¡¼¥¿¡¢¸ª½ñ¤Ê¤É¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¼èºà»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë¡ÖÆüËÜ°ì¤Î·î´©»ï¡×