»°ÅÄ´²»Ò¡Ê59¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ã±¿È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËÈô¤ó¤ÀÍýÍ³¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£»°ÅÄ¤Ï¡¢·à¾ìÁ°¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤È¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥®¥ì¥ó¥Û¡¼¥ë¤Î15½µ´Ö¸ÂÄêÉñÂæ¡Ö¥ª¥»¥í¡×¤ò¸«¤ËÍè¤¿¤³¤È¤òµ­¤·¤¿¡£¡Ö2018Ç¯Ã±¿È¤ÇÍè¤¿NY¤½¤Î»þ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Çµï¤¬¤Ï¤Í¤Æ¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥®¥ì¥ó¥Û¡¼¥ë»á¤¬³Ú²°¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë»Ñ¤ò¶öÁ³¸«¤«¤±½ª±é¸å¤ÎÌò¼Ô¤Î»Îµ¤¹âÍÈ¤·¤¿É½¾ð¤Ë»×¤ï¤ºÎ©¤Á¤¹¤¯¤ß¤¤¤Ä¤«