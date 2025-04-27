ËÌ³¤Æ»¡¦ÂÓ¹­·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯4·î26Æü¡¢½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂÓ¹­»Ô¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê46¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï4·î26Æü¸áÁ°7»þÈ¾¤´¤í¡¢¼«Âð¤ÇÌ¼¤Î¸òºÝÁê¼ê¤ÎÃËÀ­¡Ê34¡Ë¤Î´éÌÌ¤òÊ£¿ô²ó²¥¤ê¡¢ÃËÀ­¤ÎÌÜ¤Î¤¢¤¿¤ê¤ËÂÇËÐ¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÎÌ¼¤¬·Ù»¡½ð¤Ë¡Ö¸òºÝÁê¼ê¤ÎÃËÀ­¤¬Éã¿Æ¤Ë²¥¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÄÌÊó¤ò¤·¤Æ¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡´±¤¬¸½¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤Ï³°½Ð¤·¤Æ²È¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿