»¥ËÚ¡¦Ë­Ê¿·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯4·î26Æü¡¢·ÃÄí»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê77¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï4·î26Æü¸á¸å8»þ¤Þ¤¨¡¢»¥ËÚ»ÔÀ¶ÅÄ¶èÀ¶ÅÄ2¾ò1ÃúÌÜ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢70Âå¤ÎºÊ¤Î´éÌÌ¤ò¼ê·ý¤ÇÊ£¿ô²ó²¥¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À­¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏºÊ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Çµ¢ÂðÅÓÃæ¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤ÇºÊ¤È¤â¤á¡¢¼Ö¤ò¹ß¤ê¤¿Ï©¾å¤ÇºÊ¤ò²¥¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶á¤¯¤òÄÌ¤Ã¤¿ÃËÀ­¤«¤é¡ÖÃË¤¬½÷¤ò²¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110